اليوم.. مجلس النواب يحاصر وزير البترول بالعديد من طلبات الإحاطة

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، محاصرة وزير البترول والثروة المعدنية، بالعديد من طلبات الإحاطة، بشأن خطة توصيل الغاز الطبيعي، لجميع المحافظات، فضلا عن ارتفاع تكاليف مقايسات التوصيل للمنازل، وطلبا إحاطة عن أولوية أبناء المحافظات المختلفة في التعيين بشركات البترول المقامة بمحافظاتهم.



