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اليوم.. مجلس النواب يحاصر وزير البترول بالعديد من طلبات الإحاطة

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 06:46 ص
أرشيفية
أرشيفية
عبداللطيف هيبة
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تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، محاصرة وزير البترول والثروة المعدنية، بالعديد من طلبات الإحاطة، بشأن خطة توصيل الغاز الطبيعي، لجميع المحافظات، فضلا عن ارتفاع تكاليف مقايسات التوصيل للمنازل، وطلبا إحاطة عن أولوية أبناء المحافظات المختلفة في التعيين بشركات البترول المقامة بمحافظاتهم.

وكانت الجلسة العامة لمجلس النواب أمس الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، شهدت الموافقة النهائية على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة السنة الرابعة (2021 2022) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 2021 - 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2021 2022.

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