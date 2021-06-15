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مؤمن زكريا يكشف خطة الأهلي أمام الترجي

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 01:38 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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أكد مؤمن زكريا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، أن اللقاء الذي سوف يجمع بين القلعة الحمراء والترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا، لن يكون سهلاً.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ليحل ضيفاً على نظيره الترجي التونسي، في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم التاسع عشر من شهر يونيو الجاري.

وأوضح مؤمن في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "مباراة الأهلي والترجي لن تكون سهلة، الترجي بنسخته الحالية أفضل من العام الماضي".

وأشار إلى أنه يتوقع أن يلعب بيتسو موسيماني مدرب  الأهلي، مباراة الترجي بنفس التشكيل الذي خاض به مباراة صن داونز، فيما كشف أن حالته الصحية في تحسن.

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