موعد مباراة فرنسا ضد ألمانيا في كأس أمم أوروبا (يورو 2020)

يواجه منتخب فرنسا نظيره منتخب ألمانيا اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولي لدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأوروبية.





ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين اليوم الثلاثاء فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ١ المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة كأس الأمم الأوروبية فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.





وكانت بطولة كأس الأمم الأوروبية قد بدأت يوم الجمعة الماضية بمواجهة منتخب إيطاليا امام نظيره منتخب تركيا.



