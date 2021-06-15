المغربية هدى مجد: مصر هوليود الشرق (فيديو)

قالت الفنانة المغربية هدى مجد، إنها تعشق مصر بشكل كبير رغم حبها الشديد لبلدها المغرب، موضحة: "ولكن تعجبني البنت المصرية جدا في كل طموحاتها وعزيمتها"، مشيرة إلى أن مصر هوليود الشرق في الفن وهي البوابة الرئيسية للعالمية، ولا يمكن لأي فنان أن ينجح في مهنة التمثيل لو لم يحبها من القلب.





وأضافت "مجد"، خلال لقائها مع الإعلاميان ليلى عز العرب وهشام إسماعيل، في برنامج "يا أنا يا هي"، المذاع على قناة "دريم"، أنها كان لديها نقص في الثقة بالنفس بعد دخولها مهنة التمثيل وكلما جلست في المنزل بعد كل عمل فني أتحدث لنفسي بأنني أستحق تجسيد كل الأدوار الجيدة وبعدها يأتيني هاجس بأن ألملم أشيائي وأعود إلى المغرب بلدي ولكن ثقتي في الله وفي نفسي تدفعني إلى التحدي وإلى الوصول إلى النجاح المطلوب.



