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ميدو: بوادر أزمة بين الأهلي والمنتخب الأولمبي

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 02:09 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب المصري الأوليمبي، حسم أول اختياراته في الثلاثة الكبار للمشاركة في أولمبياد طوكيو.

وأوضح ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "أحمد حجازي هو الاختيار الأول الذي تم حسمه من الثلاثة الكبار المنضمين للمنتخب الأوليمبي في أولمبياد طوكيو".

فيما أشار إلى أن محمد الشناوي حارس الأهلي وأحمد حجازي مدافع اتحاد جدة ومحمد صلاح نجم ليفربول، هم الثلاثي الكبار المرشحين بشكل أساسي للانضمام للمنتخب الأوليمبي في طوكيو.

وشدد على أنه في حال تأهل الأهلي لنهائي دوري ابطال إفريقيا، فإن محمد الشناوي لن ينضم للمنتخب الأوليمبي في طوكيو.

فيما تحدث عن موقف محمد صلاح، مؤكداً أنه بنسبة 90% فإن نجم ليفربول سيكون خارج قائمة المنتخب الأوليمبي في الأولمبياد، وإذا تأكد ذلك فسيكون بديله، طارق حامد لاعب وسط الزمالك.

وأوضح أن الأهلي قد يتسبب في أزمة كبيرة للمنتخب الأوليمبي في حال تأهله لنهائي دوري أبطال إفريقيا، وتمسكه بجميع لاعبيه بما فيهم لاعبي المنتخب وبالتالي غيابهم عن الأولمبياد.

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