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تشكيل فرنسا المتوقع لمواجهة ألمانيا في كأس أمم أوروبا (يورو 2020)

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 02:11 ص
بوابة الفجر
احمد عصام
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يلتقي منتخب ألمانيا، مع منافسه فرنسا، اليوم الثلاثاء 15 يونيو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

وستقام المباراة بين ألمانيا وفرنسا في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

ويأتي التشكيل المتوقع لمنتخب فرنسا كالآتي :-
حراسة المرمى: لوريس.
خط الدفاع: بافارد - فاران - كيمبيمبي - لوكاس هيرنانديز.
خط الوسط: نجولو كانتي - أدريان رابيو - بول بوجبا.
خط الهجوم: جريزمان - مبابي - كريم بنزيما.

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