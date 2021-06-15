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نجم الأهلي يتفق مع الزمالك
الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 02:41 ص
غدير أحمد
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يقترب عمرو جمال، مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، المعار لصفوف طلائع الجيش حتى نهاية الموسم الجاري، من الانتقال إلى لنادي الزمالك.
وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلي أن عمرو جمال اتفق مع إدارة نادي الزمالك على التوقيع لمدة 4 سنوات، وذلك تمهيدًا للانتقال إلى صفوف الفارس الأبيض في نهاية الموسم الجاري.
ومن المترقب عقد جلسة ستجمع بين عمرو جمال وإدارة النادي الأهلي، وذلك بعد انتهاء القلعة الأحمر من ارتباطاته المحلية والأفريقية، لحسم موقف اللاعب.
ومن المقرر أن عمرو جمال سيطلب الرحيل بشكل نهائي أو فسخ عقده، حال عدم عودته للقلعة الحمراء، وذلك حتى يحدد خطوته القادمة بنفسه.
ويترقب عمرو جمال، حسم موقفه من العودة لصفوف النادي الأهلي في الفترة المقبلة، وينتظر قرار المدرب بيتسو موسيماني.
وشارك عمرو جمال مع طلائع الجيش في الموسم الحالي في 24 مباراة هذا الموسم، وتمكن من تسجيل 10 أهداف وصنع 4 آخرين.
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