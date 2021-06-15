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نجم الأهلي يتفق مع الزمالك

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 02:41 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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يقترب عمرو جمال، مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، المعار لصفوف طلائع الجيش حتى نهاية الموسم الجاري، من الانتقال إلى لنادي الزمالك.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلي أن عمرو جمال اتفق مع إدارة نادي الزمالك على التوقيع لمدة 4 سنوات، وذلك تمهيدًا للانتقال إلى صفوف الفارس الأبيض في نهاية الموسم الجاري.

ومن المترقب عقد جلسة ستجمع بين عمرو جمال وإدارة النادي الأهلي، وذلك بعد انتهاء القلعة الأحمر من ارتباطاته المحلية والأفريقية، لحسم موقف اللاعب.

ومن المقرر أن عمرو جمال سيطلب الرحيل بشكل نهائي أو فسخ عقده، حال عدم عودته للقلعة الحمراء، وذلك حتى يحدد خطوته القادمة بنفسه.

ويترقب عمرو جمال، حسم موقفه من العودة لصفوف النادي الأهلي في الفترة المقبلة، وينتظر قرار المدرب بيتسو موسيماني.

وشارك عمرو جمال مع طلائع الجيش في الموسم الحالي في 24 مباراة هذا الموسم، وتمكن من تسجيل 10 أهداف وصنع 4 آخرين.

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