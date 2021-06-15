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برشلونة يصدم أومتيتي

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 02:43 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن موقف برشلونة في التخلص من لاعبه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا للمعلومات الواردة بصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن برشلونة غير مهتم برغبة قلب الدفاع االفرنسي صامويل أومتيتي في البقاء داخل البارسا، في ظل خروجه من حسابات المدير الفني".

وأضافت:" أن إدارة نادي برشلونة برئاسة خوان لابورتا، لا تريد استمراره وتسعى لبيعه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لتوفير بعض النفقات".

وأكد إدارة البارسا للمدافع الفرنسي أنه لن يستمر مع الفريق، وأنه يجب عليه إيجاد عرض للرحيل، خاصة وأن كومان والنادي لا يعتبرونه أساسيًا للفريق، حيث نادرًا ما يلعب سواء بسبب الإصابات أو سوء المستوى.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن أحد الأسباب الأخرى التي تدفع برشلونة لإجبار أومتيتي على الرحيل، هو أن المدافع يعد من بين أعلى 8 لاعبين حصولا على رواتب بالفريق.

والجدير بالذكر أن إدارة برشلونة على اقتناع بأنها قادرة على جني بعض الأموال من ورائه، موضحة أنه بالرغم من أنه انضم لبرشلونة في صيف 2016 مقابل 25 مليون يورو، إلا أن النادي لا يمانع بيعه مقابل 5 أو 10 ملايين.

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