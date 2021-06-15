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برشلونة يصدم أومتيتي
الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 02:43 ص
غدير أحمد
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن موقف برشلونة في التخلص من لاعبه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ووفقًا للمعلومات الواردة بصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن برشلونة غير مهتم برغبة قلب الدفاع االفرنسي صامويل أومتيتي في البقاء داخل البارسا، في ظل خروجه من حسابات المدير الفني".
وأضافت:" أن إدارة نادي برشلونة برئاسة خوان لابورتا، لا تريد استمراره وتسعى لبيعه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لتوفير بعض النفقات".
وأكد إدارة البارسا للمدافع الفرنسي أنه لن يستمر مع الفريق، وأنه يجب عليه إيجاد عرض للرحيل، خاصة وأن كومان والنادي لا يعتبرونه أساسيًا للفريق، حيث نادرًا ما يلعب سواء بسبب الإصابات أو سوء المستوى.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن أحد الأسباب الأخرى التي تدفع برشلونة لإجبار أومتيتي على الرحيل، هو أن المدافع يعد من بين أعلى 8 لاعبين حصولا على رواتب بالفريق.
والجدير بالذكر أن إدارة برشلونة على اقتناع بأنها قادرة على جني بعض الأموال من ورائه، موضحة أنه بالرغم من أنه انضم لبرشلونة في صيف 2016 مقابل 25 مليون يورو، إلا أن النادي لا يمانع بيعه مقابل 5 أو 10 ملايين.
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