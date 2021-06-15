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بهذه الطريقة.. أحمد سعد يشوق جمهوره لأغنية "سكوت"

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 04:54 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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شوق الفنان أحمد سعد، جمهوره ومحبيه، بأغنية "سكوت"، وذلك عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر أحمد سعد صورة بوستر أغنيته الجديدة “سكوت” والتى من المقرر أن يطرحها خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.



وعلق أحمد سعد على البوستر: “سكوت سكوت، جت الملوك، قريبًا، جامعة ميوزك”، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهوره ومحبيه، وظهر أحمد سعد فى البوستر وهو يرتدي معطف أبيض اللون ونظارة شمسية سوداء اللون عصرية.


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