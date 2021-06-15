محمد عباس: موسيماني ثالث أفضل مدرب أجنبي دخل الأهلي

أشاد محمد عباس، نجم النادي الأهلي، بالمستويات والنتائج التي يقدمها الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.





وأكد عباس في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أن موسيماني مدرب مميز، مطالبًا بمنحه الوقت والدعم لإثبات ذاته وقدراته، مشيرًا إلى أنه يعد ثالث أفضل مدرب أجنبي في تاريخ الاهلي بعد جوزيه وهيديكوتي.





كما أوضح أنه لا يوجد لاعب في مركزه في الوقت الحالي يشبهه، مشيرًا إلى أنه معجب بأليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.





واستكمل، "فرجاني ساسي لاعب الزمالك، لاعب مميز، لكنه لم يصنع التاريخ مع نادي الزمالك".





وأشار إلى أن قرار رمضان صبحي بالرحيل عن الأهلي والانتقال إلى بيراميدز خاطئ، مؤكداً أنه يرفض عودته للقلعة الحمراء من جديد.



