Advertisements

محمد عباس: موسيماني ثالث أفضل مدرب أجنبي دخل الأهلي

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 03:06 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
Advertisements
أشاد محمد عباس، نجم النادي الأهلي، بالمستويات والنتائج التي يقدمها الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

وأكد عباس في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أن موسيماني مدرب مميز، مطالبًا بمنحه الوقت والدعم لإثبات ذاته وقدراته، مشيرًا إلى أنه يعد ثالث أفضل مدرب أجنبي في تاريخ الاهلي بعد جوزيه وهيديكوتي.

كما أوضح أنه لا يوجد لاعب في مركزه في الوقت الحالي يشبهه، مشيرًا إلى أنه معجب بأليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

واستكمل، "فرجاني ساسي لاعب الزمالك، لاعب مميز، لكنه لم يصنع التاريخ مع نادي الزمالك".

وأشار إلى أن قرار رمضان صبحي بالرحيل عن الأهلي والانتقال إلى بيراميدز خاطئ، مؤكداً أنه يرفض عودته للقلعة الحمراء من جديد.

أخبار تهمك

الزمالك يقترب من ضم ثنائي أجنبي سوبر

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الزمالك يوافق على تجديد تعاقده

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. نجم الأهلي السابق يوافق على الانضمام للزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا: 613 حالة جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الموت يُفجع أحمد شوبير

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يقترب من أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يوافق على الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

لأول مرة شركة مصرية تصنع المواد الخام لدواء معالج لـ "فيروس سي"

منذ حوالي 7 ساعات

كارتيرون يستقر على طرد نجم الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. برشلونة يطالب نجمه بالرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. متى تحدد الداخلية موعد إعدام صفوت حجازي ومحمد البلتاجي؟

منذ ساعتين و 47 دقيقة

أحمد زيزو يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. مصرع وإصابة 4 أشخص في حادث ببني سويف

منذ ساعتين و 21 دقيقة

نجم الأهلي يتفق مع الزمالك

منذ ساعة و 17 دقيقة

كهربا يحسم قرار رحيله عن الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - نجم الزمالك يطلب الرحيل

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:10 ص

عاجل.. متى تحدد الداخلية موعد إعدام صفوت حجازي ومحمد البلتاجي؟

عاجل.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا: 613 حالة جديدة

12:07 ص

عاجل.. مصرع وإصابة 4 أشخص في حادث ببني سويف

01:36 ص

لأول مرة شركة مصرية تصنع المواد الخام لدواء معالج لـ "فيروس سي"

09:17 م

عاجل.. نجم الأهلي يوافق على الانتقال إلى الزمالك

03:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة