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بعد واقعة إيركسن.. ميلان يكافئ كاير

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 03:08 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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كشفت بعض التقارير الصحفية الإيطالية، أن نادي ميلان قرر مكافأة اللاعب سيمون كاير الدنماركي، بعد موقفه في مباراة منتخب بلاده أمام فنلندا.

َوأفادت شبكة "ميديا سيت" الإيطالية، أكدت أن ميلان يدرس مكافأة سيمون كاير بعد موقفه البطولي مع منتخب الدنمارك، ومنحه شارة القيادة بعد العودة إلى الفريق.

وقام سيمون كاير بعمل بطولي خلال مواجهة الدنمارك وفنلندا، بعدما ساعد إريكسن الذي سقط بشكل مروّع أثناء المباراة، وذهب معه إلى المستشفى للاطمئنان عليه قبل العودة لاستكمال المباراة.

وأشارت التقارير، إلى أن رومانيولي مدافع الروسونيري وقائد الفريق، مستعد للتخلي عن شارة القيادة لصالح قلب الدفاع الدنماركي.

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