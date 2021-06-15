محمد عباس: الـVar ساهم في زيادة الأخطاء التحكيمية بالدوري

أكد محمد عباس نجم النادي الأهلي السابق، أن تطبيق تقنية الـVar، عمل على زيادة الأخطاء التحكيمية في الدوري المصري الممتاز.





وقال محمد عباس في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "أخطاء التحكيم زادت في الدوري المصري بعد تطبيق الـVAR".





وأشار عباس ألى أنه لا يوجد لاعب في الدوري المصري بالوقت الحالي، بقوة الجيل الذي لعب معه.





وأوضح أنه يتوقع أن يتوج النادي الأهلي بالدوري المصري هذا الموسم، خاصة بعد عودة اللاعبين المصابين.



