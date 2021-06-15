راموس يثير الجدل حول مستقبله مع ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الإسباني اجتمع مع نجم وقائد الفريق الإسباني سيرجيو راموس في الآونة الأخيرة.





وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن العديد من التكهنات تدور بشأن مستقبل راموس الذي ينتهي تعاقده عقب نهاية الشهر الحالي ولم يتم التوصل لاتفاق حول تجديده حتى الآن.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن بيريز وراموس تقابلا في فالديبيباس وهي المدينة الرياضية لريال مدريد أول أمس الجمعة في اجتماع غامض في ظل عدم معرفة ما دار في الإجتماع.





وأفادت الصحيفة الإسبانية بأنه من المتوقع أن يكون هذا الاجتماع من أجل حسم مصير راموس مع ريال مدريد، ولكن منذ هذا التوقيت لم تظهر أية علامات جديدة توضح موقف النجم الإسباني أو الملكي من استكمال مشوار النجاح الذي بدأ في 2005.





ولفتت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد قدم عرضًا لراموس بتجديد عقده لمدة موسم واحد فقط مع خصم 10 % من مستحقاته وهو ما اعترض عليه القائد الإسباني الذي طلب التجديد لمدة موسمين مع الحفاظ على قيمة عقده.



