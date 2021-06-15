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حقيقة رحيل زيزو عن الزمالك

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 04:00 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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كشف سيد مرعي وكيل اللاعبين، أن أحمد سيد زيزو جناح فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، مستمر مع القلعة البيضاء، ولا يفكر في خطوة الرحيل خلال الفترة الحالية.

وأكد مرعي خلال تصريحات تلفزيونية عبر أون سبورت "فإن أحمد السيد زيزو سيكمل مشواره مع نادي الزمالك، وهناك مفاوضات لتجديد عقده خلال الأيام المقبلة، واللاعب يرحب بذلك".

وتابع:"من جانب عمرو جمال مهاجم النادي الأهلي، المعار لصفوف طلائع الجيش، يمتلك عرضًا من الوصل الإماراتي، لاسيما أنه مطلوب في عدة أندية محلية، ولكنه ينتظر قرار القلعة الحمراء النهائي بشأنه مستقبله".

وأضاف:"إدارة الزمالك كانت على علم بعدم مشاركة سيف الدين الجزيري في دوري أبطال أفريقيا، وبالمناسبة اللاعب لديه بعض العروض المحلية وكذلك عروض خليجية".

وأكمل:"وعن إعارة حسام حسن مهاجم سموحة، لصفوف أهلي طرابلس الليبي خطوة غير جيدة، حيث ابتعد عن الأضواء رغم أنه كان مطلوب في الأهلي والزمالك وبيراميدز".

وأختتم "يجري الأن العديد من المفاوضات من جانب إدارة المصري البورسعيدي لتجديد عقد علي ماهر، ولكنه يمتلك عرضًا من بيراميدز".

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