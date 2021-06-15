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حقيقة رحيل زيزو عن الزمالك
الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 04:00 ص
غدير أحمد
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كشف سيد مرعي وكيل اللاعبين، أن أحمد سيد زيزو جناح فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، مستمر مع القلعة البيضاء، ولا يفكر في خطوة الرحيل خلال الفترة الحالية.
وأكد مرعي خلال تصريحات تلفزيونية عبر أون سبورت "فإن أحمد السيد زيزو سيكمل مشواره مع نادي الزمالك، وهناك مفاوضات لتجديد عقده خلال الأيام المقبلة، واللاعب يرحب بذلك".
وتابع:"من جانب عمرو جمال مهاجم النادي الأهلي، المعار لصفوف طلائع الجيش، يمتلك عرضًا من الوصل الإماراتي، لاسيما أنه مطلوب في عدة أندية محلية، ولكنه ينتظر قرار القلعة الحمراء النهائي بشأنه مستقبله".
وأضاف:"إدارة الزمالك كانت على علم بعدم مشاركة سيف الدين الجزيري في دوري أبطال أفريقيا، وبالمناسبة اللاعب لديه بعض العروض المحلية وكذلك عروض خليجية".
وأكمل:"وعن إعارة حسام حسن مهاجم سموحة، لصفوف أهلي طرابلس الليبي خطوة غير جيدة، حيث ابتعد عن الأضواء رغم أنه كان مطلوب في الأهلي والزمالك وبيراميدز".
وأختتم "يجري الأن العديد من المفاوضات من جانب إدارة المصري البورسعيدي لتجديد عقد علي ماهر، ولكنه يمتلك عرضًا من بيراميدز".
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