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برشلونة يكثف مفاوضاته مع ديباي

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 04:00 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كثف نادي برشلونة الإسباني المفاوضات مع وكلاء ممفيس ديباي، مهاجم منتخب هولندا وأولمبيك ليون السابق، لمحاولة حسم الصفقة خلال الأسبوع الحالي لتدعيم صفوف الفريق.

ويعد ممفيس ديباي أحد أهم الصفقات المطلوبة في برشلونة من قبل المدير الفني الهولندي، رونالد كومان.

وبحسب ما ذكر مراسل شبكة "سكاي سبورتس"، فابرزيو رومانو، فإن هناك حالة من التفائل يشعر بها وكلاء ديباي لحسم الصفقة والتوصل لاتفاق رسمي ونهائي مع إدارة برشلونة.

وتابعت التقارير، أن نفس الشعور داخل أروقة نادي برشلونة بعدما قام النادي بتحسين عرضه المالي قبل ساعات، حتى لا تفشل الصفقة.

ومن المقرر أن يأتي ديباي إلى برشلونة في حالة التوصل لاتفاق رسمي مجانًا بعد نهاية عقده مع أولمبيك ليون مع نهاية الموسم الماضي.

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