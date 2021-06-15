بـ100 مليون.. عرض خرافي لنجم الزمالك

كشفت صحيفة الرياضية السعودية، عن تمسك نادي النصر بالتعاقد مع محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وتابعت الصحيفة، أن مسؤولي النصر رصدوا مبلغ 100 مليون جنيه من أجل التعاقد مع الونش، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.





ويعد الونش أحد أبرز اللاعبين في تشكيل الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، ومن العناصر الأساسية والهامة داخل القلعة البيضاء.





ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره فريق أسوان يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، في مواجهة مهمة يسعى من خلالها الفريق الأبيض لتحقيق الانتصار بعد الأجندة الدولية.



