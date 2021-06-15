Advertisements

بـ100 مليون.. عرض خرافي لنجم الزمالك

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 04:31 ص
بوابة الفجر
محمد الدمنتاوي
Advertisements
كشفت صحيفة الرياضية السعودية، عن تمسك نادي النصر بالتعاقد مع محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتابعت الصحيفة، أن مسؤولي النصر رصدوا مبلغ 100 مليون جنيه من أجل التعاقد مع الونش، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ويعد الونش أحد أبرز اللاعبين في تشكيل الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، ومن العناصر الأساسية والهامة داخل القلعة البيضاء.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره فريق أسوان يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، في مواجهة مهمة يسعى من خلالها الفريق الأبيض لتحقيق الانتصار بعد الأجندة الدولية.

أخبار تهمك

نجم الأهلي يتفق مع الزمالك

منذ ساعتين و 48 دقيقة

ريال مديد يطرد 9 لاعبين لضم مبابي

منذ أقل من ساعة

لأول مرة شركة مصرية تصنع المواد الخام لدواء معالج لـ "فيروس سي"

منذ حوالي 8 ساعات

كهربا يحسم قرار رحيله عن الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يوافق على الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يقترب من ضم ثنائي أجنبي سوبر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - نجم الزمالك يطلب الرحيل

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. مصرع وإصابة 4 أشخص في حادث ببني سويف

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الزمالك يوافق على تجديد تعاقده

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا: 613 حالة جديدة

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد زيزو يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. متى تحدد الداخلية موعد إعدام صفوت حجازي ومحمد البلتاجي؟

منذ حوالي 4 ساعات

بـ100 مليون.. عرض خرافي لنجم الزمالك

منذ أقل من ساعة

برشلونة يقترب من أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 8 ساعات

كارتيرون يستقر على طرد نجم الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة.. برشلونة يطالب نجمه بالرحيل

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:10 ص

عاجل.. متى تحدد الداخلية موعد إعدام صفوت حجازي ومحمد البلتاجي؟

عاجل.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا: 613 حالة جديدة

12:07 ص

لأول مرة شركة مصرية تصنع المواد الخام لدواء معالج لـ "فيروس سي"

09:17 م

عاجل.. مصرع وإصابة 4 أشخص في حادث ببني سويف

01:36 ص

عاجل.. نجم الأهلي يوافق على الانتقال إلى الزمالك

03:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة