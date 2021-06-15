ريال مديد يطرد 9 لاعبين لضم مبابي

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ريال مدريد الإسباني يدرس تعديل العديد من الأمور داخل النادي، من أجل التعاقد مع كيليان مبابي.





ويعد مبابي هدف لنادي ريال مدريد، منذ فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن الصفقة لم تحسم بعد حتى الآن.





وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإنه على الرغم من رغبة مبابي في الانتقال إلى ريال مدريد، لكنه لن يتنازل عن جزء كبير من راتبه، ولذلك على الفريق الملكي التعديل في الأمور الخاصة بالرواتب.





وتابعت الصحيفة، أن هناك 9 أسماء يمكنهم الرحيل وتخفيض الرواتب بما يصل إلى 126 مليون يورو، وهم راموس وبيل وفاران ومارسيلو وإيسكو وأودريوزولا، ويوفيتش وسيبايوس وماريانو دياز.



