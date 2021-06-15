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الزمالك يحسم مصير المثلوثي

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 04:51 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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اتخذ مجلس إدارة الزمالك قراره بفسخ عقد نجم الفريق التونسي حمزة المثلوثي عقب نهاية الموسم الحالي.

وأفادت مصادر مطلعة داخل القلعة البيضاء بأنه يوجد بند يسمح للزمالك بفسخ عقده مع حمزة المثلوثي بعد الموسم الأول له مع الفريق.

وأوضحت المصادر أن البند يتيح للزمالك فسخ التعاقد لكن بشرط حصول النجم التونسي على قيمة مستحقاته عن الموسم الأول كاملاً.

ويوجد عدم اقتناع من جانب جهاز كرة القدم في الزمالك بالمستوى الذي يقدمه المثلوثي منذ انضمامه إلى الفارس الأبيض من صفوف الصفاقسي التونسي في صفقة انتقال حر.

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