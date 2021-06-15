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تشيلسي يقدم عرضا مغريا لضم نجم إنتر ميلان

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 04:51 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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يستهدف مسؤولو تشيلسي الإنجليزي، التعاقد مع أحد نجوم الفريق الكروي الأول بنادي إنتر ميلان الإيطالي خلال الفترة الجارية من الانتقالات الصيفية قبل انطلاق الموسم الجديد.

وذكرت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، أن مسؤولي تشيلسي الإنجليزي عرضوا 50 مليون يورو، بالإضافة للظهير الإيطالي إيمرسون بالميري، لإقناع إنتر ميلان الإيطالي بالتخلي عن خدمات الظهير المغربي أشرف حكيمي.

وأوضحت الصحيفة أن تشيلسي الإنجليزي سيسمح لإنتر ميلان الإيطالي بالمفاضلة بين 3 لاعبين آخرين من صفوف البلوز، وهم ماتيو كوفاسيتش، تامي أبراهام ودافيدي زاباكوستا، لاختيار أحدهما ضمن صفقة أشرف حكيمي.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي إنتر ميلان الإيطالي لا يرغب في عقد صفقات تبادلية، حيث يحتاج إلى الأموال في الوقت الحالي، من أجل مواجهة أزمته الاقتصادية الكبرى بسبب تفشي فيروس كورونا.

الجدير بالذكر أن باريس سان جيرمان الفرنسي قد سبق وقدم عرضًا قيمته 60 مليون يورو، من أجل ضم الظهير الدولي المغربي أشرف حكيمي، من إنتر ميلان الإيطالي لكنه قوبل بالرفض حيث يرغب مسؤولو الأزرق في الحصول على 80 مليون يورو.

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