محمد شريف مستمر مع الأهلي

حسم جهاز كرة القدم في الأهلي موقف نجم الفريق محمد شريف من الرحيل عن صفوفه عقب نهاية الموسم الحالي.





وأفادت مصادر مطلعة داخل الأهلي بأن مسئولي القلعة الحمراء استقروا على استمرار محمد شريف في الموسم المقبل ومنعه من الرحيل مهما كانت الإغراءات المالية.





وأكدت المصادر أنه هناك اتفاق بين محمد شريف وجهاز كرة القدم في الأهلي على استمراره في الموسم المقبل في ظل احتياج المارد الأحمر لخدماته.





يذكر أن محمد شريف كان قد ارتبط بالانتقال إلى بعض الأندية الأوروبية والخليجية في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



