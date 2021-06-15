صفقة تبادلية محتملة بين برشلونة ومانشستر سيتي

يرغب بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، في ضم ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، عثمان ديمبلي وسيرجي روبيرتو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





واوضحت تقارير أن جوارديولا سوف يجتمع بمسئولي النادي الإسباني خلال إجازته في مايوركا، حيث أكدت أنه مستعد لعرض الثنائي كانسيلو وبرناردو سيلفا كورقة مساومة، للتعاقد مع روبيرتو.





وأشارت إلى أنه اجتمع بماتيو أليماني المدير الرياضي لبرشلونة، ووضع 7 لاعبين، أبرزهم إيمريك لابورتا ورحيم ستيرلينج، من أجل ضم روبيرتو وديمبلي.





جدير بالذكر أن برشلونة لن يمانع في رحيل سيرجي روبيرتو، إلا أنه يسعى للحصول على مقابل مادي جيد، أو الاستفادة بصفقة تبادلية، في المقابل يرغب في تجديد عقد عثمان ديمبلي.



