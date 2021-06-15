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نجم تشيلسي على رادار ريال مدريد
الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 05:58 ص
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الإسباني كان يرغب في التعاقد مع أحد نجوم تشيلسي الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأفاد موقع Fichajes الإسباني بأن المدير الفني الإيطالي طلب من إدارة ريال مدريد العمل على التعاقد مع الألماني تيمو فيرنر نجم تشيلسي.
وأشار الموقع الإسباني إلى أن مستقبل تيمو فيرنر في تشيلسي في محل شك كبير خاصة بسبب الإنتقادات التي تعرض لها الموسم الماضي بسبب قلة أهدافه.
وألمح الموقع الإسباني أن ريال مدريد يرغب في تدعيم خط هجومه في الصيف الحالي ولكن الأهداف الرئيسية للملكي هي لفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي أو النرويجي يرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني علماً بأنه يمتلك يوفيتش وماريانو وبنزيما.
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