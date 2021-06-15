بيراميدز يزاحم الزمالك على ضم أكا

دخل نادي بيراميدز في صراع الحصول على خدمات المحترف الإيفواري سيرجي أكا، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





واوضحت تقارير صحفية أن إدارة بيراميدز، دخلت في مفاوضات مع أكا من أجل جس نبضه، لمعرفة موقفه من الانتقال لصفوف الفريق خلال الموسم الجديد.





واكدت التقارير أن إدارة نادي بيراميدز تحدثت مع اللاعب الإيفواري في الأمور المادية، مشيرة إلى أنه طلب تأجيل المفاوضات إلى نهاية الموسم، خاصة في ظل وجود رغبة لدى بعض الأندية السعودية في الحصول على خدماته.





جدير بالذكر أن أكا، كان ارتبط في الفترة الماضية بالانتقال إلى صفوف الزمالك، بعد ظهوره بشكل جيد في مسابقة الدورى مع الجونة.



