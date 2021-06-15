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فونسيكا على أعتاب توتنهام هذا الأسبوع

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 06:21 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت وسائل إعلام صحفية إيطالية أن توتنهام الإنجليزي يستعد للإعلان الرسمي عن تعيين البرتغالي باولو فونسيكا، مديرا فنيا للفريق بداية من منافسات الموسم المقبل.

وأفاد الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزو رومانو بأنه من المقرر أن يعلن توتنهام عن التعاقد مع فونسيكا يوم الأربعاء المقبل عقب نهاية كل التفاصيل.

وأوضح فابريزو رومانو أن دانييل ليفي رئيس توتنهام وافق على قرار تعيين فونسيكا مديرا فنيا للفريق، حيث أن المدير الرياضي الجديد لتوتنهام فابيو باراتيتشي أراد فونسيكا بشدة.

وأشار فابريزو رومانو إلى أن روما الإيطالي كان قد أعلن منذ عدة أشهر الإستغناء عن فونسيكا عقب نهاية الموسم الماضي، حيث سيتولى فونسيكا تدريب توتنهام خلفاً للبرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لروما.

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