نجم برشلونة مطلوب في ليستر سيتي

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني يرغب في التخلص من نجم الفريق البرازيلي فيليب كوتينيو وذلك بسبب عدم دخوله ضمن حسابات الهولندي رونالد كومان المدير الفني للفريق في الموسم المقبل.





وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن ليستر سيتي الإنجليزي يخطط للتعاقد مع كوتينيو ومع ذلك لم يتحرك جدياً للتعاقد معه.





وألمحت الصحيفة الإسبانية أن ليستر سيتي يفكر في تقديم عرضاً تبلغ قيمته 17 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع كوتينيو وربما يعمل على ضمه على سبيل الإعارة.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن يغيب كوتينيو عن البرسا منذ ديسمبر الماضي بسبب الإصابة.



