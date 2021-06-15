الزمالك يعثر على بديل ساسي

قام أحد وكلاء اللاعبين بعرض إدريس فتوحي لاعب خط وسط فريق الكرة الأول بنادي أهلي جدة السعودي، للتعاقد معه في الفترة المقبلة من الانتقالات لتعويض رحيل فرجاني ساسي.





بديل فرجاني ساسي في الزمالك

وكشف مصدر مطلع داخل الزمالك أن مسؤولي اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب، طلبوا من وكيل أعمال إدريس فتوحي تحديد المقابل المادي السنوي الذى يرغب لاعب أهلي جدة السعودي فى الحصول عليه.





وكان المغربي إدريس فتوحي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي أهلي جدة السعودي، قد فسخ عقده مع ناديه السعودي خلال الفترة الماضية، ليصبح قريبا من الزمالك بشكل مجاني.





وتبحث اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب، تدعيم خط وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية لتعويض رحيل فرجاني ساسي.





وكان النجم الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، قد أعلن رحيله عن القلعة البيضاء نهاية الموسم الجاري وسط أنباء عن توقيعه لصالح الدحيل القطري.



