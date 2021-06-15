الأهلي يفقد ثنائي الفريق أمام الترجي

تتحرك بعثة الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى إلى تونس استعدادًا لخوض مباراة الترجي التونسي في الدور قبل النهائي للبطولة الأفريقية.





وكشف الجهاز الطبي عن المصابين في الفريق والذى تأكد غيابهم عن المباراة، حيث تأكد غياب محمود متولى ومحمد هانى لاعبى الأهلي عن المباراة حيث تعرض الأول للإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال ودية الفريق مع مصر للتأمين، فيما تعرض محمد هانى للإصابة بتمزق في العضلة الأمامية ليتأكد غيابه عن موقعة رادس.





بينما أصبح مجدى أفشة جاهزاً من الناحية الطبية للمواجهة، بعد استجابته للعلاج بشكل سريع، ومن المقرر أن يطير قفشة لتونس مع فريقه قبل المواجهة المرتقبة.





ومن المقرر أن يلتقي الفريقين 19 يونيو الجارى بمدينة سوسة،ضمن منافسات مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، على أن تقام مباراة الإياب يوم 26 من الشهر الجاري بالقاهرة.



