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موعد مباراة الأهلي والترجي فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 08:01 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الترجي التونسي ضمن مباريات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت الموافق 19 يونيو الجاري على ستاد رادس.

وتقام مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي ضمن مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا فى تمام السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة والسابعة مساءًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس يوم السبت القادم.

ويستعد المارد الأحمر للسفر إلى تونس للقاء الترجي يوم 19 قبل لقاء الإياب يوم 26 القادم على ملعب السلام فى تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي هو صاحب اللقب الموسم الماضي بعد التتويج على حساب الزمالك بهدفين مقابل هدف.

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