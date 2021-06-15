Advertisements

موعد مباراة بولندا ضد إسبانيا فى يورو 2020

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 08:01 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements
يستعد منتخب بولندا لمواجهة قوية أمام منتخب إسبانيا ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 يوم السبت الموافق 19 يونيو الجاري.

وتقام مباراة منتخب بولندا ضد إسبانيا يوم السبت الموافق 19 يونيو الجاري فى تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.

وكان منتخب بولندا خسر أمام سلوفاكيا بهدفين مقابل هدف أمس بينما تعادل منتخب إسبانيا أمام السويد سلبيًا خلال مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات.

ويذكر أن اليوم ستقام مباريات قوية بين كل من البرتغال أمام منتخب المجر فى تمام السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة وفرنسا ضد المانيا فى تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة.

أخبار تهمك

نجم الزمالك يوافق على تجديد تعاقده

منذ حوالي 8 ساعات

ريال مديد يطرد 9 لاعبين لضم مبابي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يفقد ثنائي الفريق أمام الترجي

منذ ساعة

أحمد زيزو يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

الزمالك يعثر على بديل ساسي

منذ ساعة و نصف

كارتيرون يستقر على طرد نجم الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يوافق على الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا: 613 حالة جديدة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مصرع وإصابة 4 أشخص في حادث ببني سويف

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. متى تحدد الداخلية موعد إعدام صفوت حجازي ومحمد البلتاجي؟

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة تبادلية محتملة بين برشلونة ومانشستر سيتي

منذ حوالي 3 ساعات

بـ100 مليون.. عرض خرافي لنجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

نجم برشلونة مطلوب في ليستر سيتي

منذ أقل من ساعتين

كهربا يحسم قرار رحيله عن الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

لأول مرة شركة مصرية تصنع المواد الخام لدواء معالج لـ "فيروس سي"

منذ حوالي 11 ساعة

نجم تشيلسي على رادار ريال مدريد

منذ ساعتين و 38 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:10 ص

عاجل.. متى تحدد الداخلية موعد إعدام صفوت حجازي ومحمد البلتاجي؟

صفقة تبادلية محتملة بين برشلونة ومانشستر سيتي

05:31 ص

نجم تشيلسي على رادار ريال مدريد

05:58 ص

الأهلي يفقد ثنائي الفريق أمام الترجي

07:31 ص

بـ100 مليون.. عرض خرافي لنجم الزمالك

04:31 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة