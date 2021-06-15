موعد مباراة بولندا ضد إسبانيا فى يورو 2020

يستعد منتخب بولندا لمواجهة قوية أمام منتخب إسبانيا ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 يوم السبت الموافق 19 يونيو الجاري.





وتقام مباراة منتخب بولندا ضد إسبانيا يوم السبت الموافق 19 يونيو الجاري فى تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.





وكان منتخب بولندا خسر أمام سلوفاكيا بهدفين مقابل هدف أمس بينما تعادل منتخب إسبانيا أمام السويد سلبيًا خلال مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات.





ويذكر أن اليوم ستقام مباريات قوية بين كل من البرتغال أمام منتخب المجر فى تمام السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة وفرنسا ضد المانيا فى تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة.



