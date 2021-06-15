Advertisements

تيم حسن تريند على السوشيال ميديا

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 07:13 ص
بوابة الفجر
Advertisements
نشر الفنان السوري تيم حسن، صورة جديدة من كواليس مسلسل "الهيبة"، بجزئه الخامس والأخير، الذي يجري تصويره حالياً، على حسابه الخاص عبر تطبيق تبادل الصور (انستجرام).


وظهر الفنان السوي في الصورة بشكل مختلف عن الجزء الرابع، وتميّز بإطلالة مختلفة لناحية تسريحة شعره بعدما قام بقصه، ولحيته التي قام بتخفيفها، ما أحدث ضجة كبيرة بين متابعيه

والى جانب مفاجأة الجمهور بشكله المختلف، أثار حيرة وتشويق الجمهور بتعليق غريب على الصورة عبارة عن رسالة  إلى والدته التي تجسدها النجمة السورية منى واصف، وكتب تيم قائلاً: "جَبَلِك مضيع غريمه يا أمي"، دون أن يوضح المزيد من التفاصيل.

و تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصورة ونالت اعجاب الآلاف من متابعيها الذين أشادوا في تعليقاتهم على وسامته وأدائه في التمثيل، متمنين له ولفريق العمل التوفيق والنجاح في الجزء المنتظر.

ن ..

أخبار تهمك

لأول مرة شركة مصرية تصنع المواد الخام لدواء معالج لـ "فيروس سي"

منذ حوالي 11 ساعة

أحمد زيزو يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يوافق على الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

نجم تشيلسي على رادار ريال مدريد

منذ ساعتين و 38 دقيقة

نجم برشلونة مطلوب في ليستر سيتي

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يعثر على بديل ساسي

منذ ساعة و نصف

بـ100 مليون.. عرض خرافي لنجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مصرع وإصابة 4 أشخص في حادث ببني سويف

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الزمالك يوافق على تجديد تعاقده

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا: 613 حالة جديدة

منذ حوالي 8 ساعات

كارتيرون يستقر على طرد نجم الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

كهربا يحسم قرار رحيله عن الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. متى تحدد الداخلية موعد إعدام صفوت حجازي ومحمد البلتاجي؟

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يفقد ثنائي الفريق أمام الترجي

منذ ساعة

صفقة تبادلية محتملة بين برشلونة ومانشستر سيتي

منذ حوالي 3 ساعات

ريال مديد يطرد 9 لاعبين لضم مبابي

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:10 ص

عاجل.. متى تحدد الداخلية موعد إعدام صفوت حجازي ومحمد البلتاجي؟

صفقة تبادلية محتملة بين برشلونة ومانشستر سيتي

05:31 ص

نجم تشيلسي على رادار ريال مدريد

05:58 ص

الأهلي يفقد ثنائي الفريق أمام الترجي

07:31 ص

بـ100 مليون.. عرض خرافي لنجم الزمالك

04:31 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة