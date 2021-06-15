تيم حسن تريند على السوشيال ميديا

نشر الفنان السوري تيم حسن، صورة جديدة من كواليس مسلسل "الهيبة"، بجزئه الخامس والأخير، الذي يجري تصويره حالياً، على حسابه الخاص عبر تطبيق تبادل الصور (انستجرام).









وظهر الفنان السوي في الصورة بشكل مختلف عن الجزء الرابع، وتميّز بإطلالة مختلفة لناحية تسريحة شعره بعدما قام بقصه، ولحيته التي قام بتخفيفها، ما أحدث ضجة كبيرة بين متابعيه





والى جانب مفاجأة الجمهور بشكله المختلف، أثار حيرة وتشويق الجمهور بتعليق غريب على الصورة عبارة عن رسالة إلى والدته التي تجسدها النجمة السورية منى واصف، وكتب تيم قائلاً: "جَبَلِك مضيع غريمه يا أمي"، دون أن يوضح المزيد من التفاصيل.





و تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصورة ونالت اعجاب الآلاف من متابعيها الذين أشادوا في تعليقاتهم على وسامته وأدائه في التمثيل، متمنين له ولفريق العمل التوفيق والنجاح في الجزء المنتظر.





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