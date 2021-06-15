1175 إصابة جديدة بفيروس كورونا و39 وفاة في المكسيك

رصدت السلطات الصحية في المكسيك، 1175 إصابة جديدة بكوفيد-19 و39 حالة وفاة ما رفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى مليونين و455351 حالة، وعدد حالات الوفاة إلى 230187 حالة.

وقد ارتفعت حصيلة الإصابات الكلية بوباء "كوفيد 19"، إلى مليونين و438 ألفًا و11 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 229 ألفًا و100 حالة، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وأشارت الحكومة المكسيكية، إلى أن تكون الأعداد الفعلية للإصابات أعلى بكثير من الأرقام المعلنة فى البيانات الرسمية.