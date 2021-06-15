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بكين تتهم حلف الناتو بتضخيم "نظرية التهديد الصيني"

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 08:32 ص
الخارجية الصينية
الخارجية الصينية
وكالات
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اتهمت السلطات في بكين، حلف الناتو بتضخيم "نظرية التهديد الصيني"، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء.

 

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبيرغ، إن الصين توسع ترسانتها النووية بشكل سريع مع رؤوس نووية متطورة.

 

وشدد ستولتنبيرغ على أن "هذا يمثل تهديدا لأمن الحلف وقادة الحلف اتفقوا على الحاجة للتصدي لهذا التحدي"، معلنا أن الحلف قرر تطوير مفهوم استراتيجي جديد تحضيرا للقمة المقبلة عام 2022، وفقًا لما أوردته شبكة "روسيا اليوم".

 

وأشار إلى أن أجندة الناتو 2030 ترفع مستوى الطموح وهي تشكل توجها أساسيا وواضحا لخطتنا وهذه القرارات يجب أن يسلط الضوء على عليها وتعزز من خلال الموارد الصحيحة والعمل المحلي والتمويل المشترك على مستوى الحلف.

 

وأكد ستولتنبيرغ: "كحلفاء نتشارك العبء ويجب أن نحافظ على الزخم للقيام بالمزيد وأن نستثمر أكثر بالحلف للعمل على تلبية متطلباتنا في بيئة بها تحديات أمنية وهذا يتطلب زيادة الموارد وتعزيز التدريب المشترك وتطوير البنى التحتية وبناء القدرات للشركاء".

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