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قتلى جراء حادث تصادم قطار بسيارة في الجزائر

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 08:50 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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أعلنت السلطات الجزائرية، اليوم الثلاثاء، مقتل شخصين جراء حادث تصادم قطار بسيارة، في مدخل مدينة النعامة غربي البلاد.

 

وأصدرت شركة النقل بالسكك الحديدية فى الجزائر، بيانًا أعلنت فيه عن وقوع الحادث فى حدود الساعة 15:50، وأسفر وفاة شخصين كانت تقلهما السيارة، متسببا فى أضرار لحقت بقطار من نوع "كوراديا".

 

ودعت الشركة الجزائرية، المواطنين إلى عدم السير أو العبور على خطوط السكك الحديدية، وفقًا لموقع قناة روسيا اليوم.

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قتلى حادث تصادم قطار الجزائر

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