الطالع الفلكى الثّلاثَاء 15/6/2021..االتَّعَارُف النَّاجِح!

*القمر فى الرّبع الأوّل ، القمر فى الأسد ، ويدخل العذراء فى الخامسة فجر غدٍ الأربعاء بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى السّرطان ، ويدخل الأسد فى السّادسة و11 دقيقة مَسَاء اليوم بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الجَوْزَاء من 20 مايو - 21 يونيو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الجَوْزَاء من 15 يونيو - 16 يوليو.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الثُّرَيَّا من 7 يونيو - 19 يونيو.





اليوم 8 بَؤونَة قبطى ، 15 حُزَيْرَان رُومى ، 4 ذو القِعدَة ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (إسمع يا..إنتا دمّك بارد زيادة عن اللزوم)-يصحّ برضُه ، وإنتى دمِّك حامى زيادَة عن اللزوم.(رشدى أباظة من فيلم آه من حَوّاء-1962)





*القمر فى الأسد "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(الشّمس تنتقل للجَوْزَاء - هنديّاً - سِيدِيرَال سِيسْتِمْ)

إنتقلت بمشيئة الله تَعَالى الشّمس من بُرج الثّور لبُرج الجَوْزَاء فى الثّانية و 30 دقيقة فجر اليوم على الطريقة الهنديّة والتى تأخذ المواقع الحقيقيّة للأبراج فى الحُسبَان ، وسوف تظل فيه لتنتقل لبُرج السّرطان فى الواحدة و25 دقيقة ظهر يوم 16 يوليو ، بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





هذا تذكير بمراكز الكواكب فى حزام زودياك الأبراج على الطريقة الهنديّة

(الشمس) ----- فى الجَوْزَاء (تنتقل للسّرطان فى 16 يوليو)

(عطارد) ----- فى الثّور (ينتقل للجَوْزَاء فى 7 يوليو)

(الزّهرة) ----- فى الجَوْزَاء (تنتقل للسرطان فى22 يونيو)

(القمر) ------ فى السّرطان (بيغيّر مكانه كل 55 ساعة)

(المرّيخ) ----- فى السّرطان (ينتقل للأسد فى 20 يوليو)

(زُحل) ------ فى الجدى.(ينتقل للدلو فى 17 يناير 2023)

(المُشترى)--- فى الدّلو.(ينتقل للحُوت فى 13 أبريل 2022)





الجوزاء برج المُقابلات والإتصالات والإتفاقات والصداقات والتحالفات، برج الإعلان والإعلام والدراسة وجمع المعلومات والمنطق والعقل ودراسة الطب والجراحة ، بدخول الشمس إليه فنتوقع إرتفاع فى أنشطة الإعلان والإعلام ، طرح منتُوجك التجارى للأسواق مع قدرة مُرتفعة على تسويقه ، التعبير عن نفسك أمام اهل العروس بشكل واضح ولطيف ، كما أنها فرصة لحصد أكبر جزء من المنهج الدراسى للتلاميذ أو رجوعك لمقاعد الدراسة لتعلية حصيلتك العلمية بدبلومة جديدة تُجدد بها تقادم معلوماتك منذ وقت تخرجك من الجامعة لتكون مُناسباً لوقتك الحاضر.





فى ثقافة التنجيم الهندى فالجوزاء تحكمه النجمة المُسمّاة ميترا وهى مسئولة عن تكوين الصداقات والإتصالات وتوصيل هذا بذاك (فى ثقافتهم) ، ولأنه جوزاء فـ ميترا له شقيق توأم إسمه فارونا وكلاهما مُهتمّان بإبرام الإتفاقات وحماية المُسافرين ، دخول الشمس إلى الجوزاء (قد) يعنى تعارف فى مكان العمل أو خلال السفر أو علاقة صداقة أو زواج لكنها تحدث بعد مُشادة أو مُشكلة





(فيلم غريب فى بيتى) تطبيقاً للمَثَل مَامَحَبّة إلا بعد عداوة ، فالجوزاء مشهور بقدراته الكلامية وقدرته على تحويل الخصم إلى حليف مُخلص ،إن شعرت أن العروس/ العريس من الجلسة الأولى ثقيل الظل ، إحتدام المُناقشة وتمسّك كل طرف برأيه فلا داعى لحكمك النهائى من أول مُقابلة فرُبّما كان عريس/عروس العمر ، كما أنه وقت مُلائم لإرجاع مُطلقة لعصمة زوجها ، بمشيئة الله تَعَالى.





من وجهة نظر أخرى فالتعارف السّريع (قد) يشوبه الخداع (الجوزاء يحكمه عطارد كوكب الإتصال والإنفصال) ليكون الطرف المخدوع نسخة عن سهير رمزى بفيلم مع حُبّى وأشواقى ،ميرفت أمين بفيلم الأنثى والذئاب ، أو كريمة مُختار بفيلم الليلة الموعودة ، لذا وَجَبَ الحَذَر.





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: لاتُجبر نفسك على التقدم فى علاقة رومانسيّة لاتشعر عنها بالرّضا، حدّد ماتريده لنفسك لتوفر على نفسك وغيرك الوقت والجهد ، والمال.





برج الثور: تمسّك ببرود أعصابك أمام الدّهماء والسّوقة ، مُقابلة الحمقى واردة لكن ليس وارداً أن تتعامل بغضب مع كل مُستفزّ.





برج الجوزاء: كلمة طيبة بإمكانها تليين أعند القلوب وأكثرها خشونة، تذكر ذلك عند الوساطة لإصلاح مُتخاصميْن أو تهدئة الخواطر لشخص يهمّك.





برج السّرطان: نسيان الماضى وعدم البكاء على اللبن المسكوب أفضل مايُمكن عمله فما فات قد فات، إلتفاتك للخلف يجعلك تقع على وجهك فانظرللأمام بتفاؤل.





برج الأسد: وُضعت التقاليد والقوانين للمنفعة العامّة ، لذا لاتحاول خرق القوانين أو التقاليد أو التحايل عليها وتمسّك بها لمصلحتك قبل مصلحة غيرك.





برج العذراء: بعض الأشخاص يمرضون إن ركنو للمكوث فى المنزل وأنت منهم ، وهذا مفيد لحمايتك من الأمراض والديون ، هذا يعنى تطبيقك لمقولة الحَرَكَة بَرَكَة.





برج الميزان: ليس من المقبول أن تكون المُوظّف لإضحاك وإمتاع الآخرين لمجرّد أن ترى من حولك سعداء، من زاد مزاحه قلّت هيبته.





برج العقرب: لاتكشف معلوماتك الشخصيّة أو أسرارك لصديق، حبيب، صهر أو قريب ، صديق اليوم قد يكون عدوّ الغد المُتسلّح بأدق أسرارك.

برج القوس: إنتبه للسانك فقد تتسبب كلمة تافهة فى إشعال غضب الآخرين و تكوين الأحقاد خاصّةً إن لَمَسَتْ وتراً حسّاساً ، لِتَقُلْ خيراً أو لِتَسْكُتْ.





برج الجدى: لاتستخف بشخص مُتواضع صغير الشأن، مُمِلّ أو ثقيل الظل ، ربّما قام بمساعدتك يوماً ما فى وقت يتخلى فيه عنك الأصدقاء.

برج الدّلو: قد تكون فى مزاج لإفتعال مشكلة أو نكش ومُشاكسة غيرك دون داعٍ لذلك، إن كان لديك كلمة خير فقلها، إن لم يكن فاسكت.





برج الحوت: قم بوضع أكثر من صنّارة فى أكثر من مكان ، بذلك تزداد فرصتك فى صيد وظيفتك الإضافيّة التى تبحث عنها بمشيئة الله تَعَالى.



