Advertisements

صفقة تبادلية مثيرة تهدي الزمالك بديل "البلدوز"

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 08:30 ص
الزمالك
الزمالك
محمد زويد
Advertisements
كشف اللواء بكري سليم المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة أن هناك صفقة تبادلية سيتم إبرامها مع نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وأكد اللواء بكري سليم المدير التنفيذي لنادي مصر للمقاصة أن هناك مفاوضات شفهية بين الفريق الفيومي ومسئولي الزمالك بشأن عودة باسم مرسي إلى صفوف القلعة البيضاء مقابل عودة مروان حمدي إلى المقاصة.

وقال سليم في تصريحات إذاعية: ملف التعاقدات متروك إلى عصام سراج وهو المسؤول عن هذه الأمور، كما تبقى رغبة اللاعب هي العامل الرئيسي لحسم الصفقة، لحين بدء مفاوضات رسمية بين مسئولي الناديين حول إتمام الصفقة، مشيراً إلى أن نادي مصر للمقاصة لن يقف في طريق اللاعب إذا أراد العودة إلى الزمالك.

ويسعى نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة في حسم صفقة هجومية خلال الفترة المقبلة لتعويض رحيل مصطفى محمد إلى جالاتا سراي التركي خلال الفترة الماضية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الزمالك ومصر للمقاصة الزمالك الاهلي

أخبار تهمك

الأهلي يفقد ثنائي الفريق أمام الترجي

منذ ساعتين و 35 دقيقة

الزمالك يستقر على فسخ عقد هذا اللاعب

منذ 35 دقيقة

خبير يكشف عن مقترح إثيوبي لـ سد النهضة: "عايزة تدخلنا متاهات لـ10 سنين"

منذ ساعة و نصف

بـ100 مليون.. عرض خرافي لنجم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة تبادلية محتملة بين برشلونة ومانشستر سيتي

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة تبادلية مثيرة تهدي الزمالك بديل "البلدوز"

منذ أقل من ساعتين

كهربا يحسم قرار رحيله عن الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يعثر على بديل ساسي

منذ حوالي 3 ساعات

لأول مرة شركة مصرية تصنع المواد الخام لدواء معالج لـ "فيروس سي"

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. متى تحدد الداخلية موعد إعدام صفوت حجازي ومحمد البلتاجي؟

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مصرع وإصابة 4 أشخص في حادث ببني سويف

منذ حوالي 8 ساعات

أحمد زيزو يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يوافق على الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

نجم تشيلسي على رادار ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

نجم برشلونة مطلوب في ليستر سيتي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا: 613 حالة جديدة

منذ حوالي 10 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:10 ص

عاجل.. متى تحدد الداخلية موعد إعدام صفوت حجازي ومحمد البلتاجي؟

صفقة تبادلية محتملة بين برشلونة ومانشستر سيتي

05:31 ص

نجم تشيلسي على رادار ريال مدريد

05:58 ص

بـ100 مليون.. عرض خرافي لنجم الزمالك

04:31 ص

الأهلي يفقد ثنائي الفريق أمام الترجي

07:31 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة