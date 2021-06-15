صفقة تبادلية مثيرة تهدي الزمالك بديل "البلدوز"

كشف اللواء بكري سليم المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة أن هناك صفقة تبادلية سيتم إبرامها مع نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.





وأكد اللواء بكري سليم المدير التنفيذي لنادي مصر للمقاصة أن هناك مفاوضات شفهية بين الفريق الفيومي ومسئولي الزمالك بشأن عودة باسم مرسي إلى صفوف القلعة البيضاء مقابل عودة مروان حمدي إلى المقاصة.





وقال سليم في تصريحات إذاعية: ملف التعاقدات متروك إلى عصام سراج وهو المسؤول عن هذه الأمور، كما تبقى رغبة اللاعب هي العامل الرئيسي لحسم الصفقة، لحين بدء مفاوضات رسمية بين مسئولي الناديين حول إتمام الصفقة، مشيراً إلى أن نادي مصر للمقاصة لن يقف في طريق اللاعب إذا أراد العودة إلى الزمالك.





ويسعى نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة في حسم صفقة هجومية خلال الفترة المقبلة لتعويض رحيل مصطفى محمد إلى جالاتا سراي التركي خلال الفترة الماضية.



