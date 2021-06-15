تعرف على موعد مباراة البرازيل المقبلة في بطولة كوبا أمريكا

يستقبل ملعب سانتوس البرازيلي مباراة هامة وقوية تجمع بين المنتخب الأول للبرازيل ونظيرة بيرو، في ثاني جولات المجموعة الأولى، ضمن منافسات بطولة كوبا أمريكا.





ويستعد المنتخب البرازيلي بقيادة نيمار وزملائه لمباراة قوية تجمعهم بظيرهم منتخب بيرو، يوم الجمعة المقبلة الموافق 18 من الشهر الجاري، في تمام الساعة الثانية صباحاً بتوقيت القاهرة.





ويدخل أولاد السامبا المباراة وفي حقبتهم 3 نقاط، ومتصدرين المجموعة الأولى بالتساوي مع كولومبيا، بينما يحتل بيرو المركز الثالث بدون اي نقاط لعدم خوضة اي لقاء حتى الآن في البطولة.





ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة كوبا أمريكا هذا العام.





يذكر أن منتخب البرازيل حتى الآن حقق العلامة الكاملة في أخر 5 لقاءات، بدون اي خساره أو تعادل.



