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موعد مباراة بيراميدز والرجاء البيضاوي في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 09:00 ص
بيراميدز
بيراميدز
محمد زويد
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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، موعد وحكام مباراة بيراميدز والرجاء المغربي في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب في التاسعة من مساء يوم 20 يونيو الجاري على استاد الدفاع الجوي على أن تجرى مباراة الإياب يوم 27 من نفس الشهر في كازبلانكا.

ويدير المباراة الحكم البوروندي باسيفيك وينيامانا، ويعاونه المساعد الأول جيلبيرت شيرويت من كينيا والحكم المساعد الثاني ديك أوكيلو من أوغندا، والحكم الرابع بيتر كاماكو من كينيا، بينما يتولى الحكم الجزائري مهدي عبيد تطبيق تقنية الفار في اللقاء بحيث سيكون الحكم الأول للتقنية ويساعده مواطنه عبد الحق إيتشيلالي كمساعد أول، ومقران جوراري كمساعد فار ثاني.

ويستعد الفريق السماوي لمواجهة نظيره سموحة ضمن منافسات الجولة الـ 26 من بطولة الدوري المصري الممتاز، يوم الثلاثاء القادم، في تمام الساعة السابعة مساءً.

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رياضة بيراميدز الكونفيدرالية اخبار الرياضة

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