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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 15-6-2021

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 09:07 ص
بوابة الفجر
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد اليوم الثلاثاء، طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدلا على السواحل الشمالية، حارً على شمال الصعيد وجنوب سيناء، وشديد الحرارة على  جنوب البلاد.

كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس لطيف ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الثلاثاء يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية  و جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم الثلاثاء تسجل القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة.

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