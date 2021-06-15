وكيل "صحة البحر الأحمر" يعلن انتشار القوافل الطبية المجانية بمدن المحافظة

أعلن الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، إستكمال أعمال القافلة الطبية التابعة لمبادرة حياة كريمة اعمالها غدا الأربعاء بقرية الحمروين التابعة لمدينة القصير جنوب محافظة البحر الأحمر، للكشف الطبى وصرف العلاج مجانا على الأهالى ضمن مبادرة حياة كريمة التى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.





وقال وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر فى تصريحات صحفية له اليوم،من المقرر أن تقضى القافلة يومين بقرية الحمروين الاربعاء والخميس للكشف الطبى على المواطنين وصرف الأدوية وعمل الفحوصات والتحويل على المستشفيات اذا تطلب الأمر وجمع تلك الخدمات مجانية.



وأضاف وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن عقب الانتهاء من قرية الحمروين تتجه القافلة شمالا لقريتى أم الحويطات والنصر بمدينة سفاجا للكشف على المواطنين هناك لمدة يومين الجمعة والسبت المقبلين ثم تنطلق إلى قرية الزعفرانة بمدينة رأس غارب شمال المحافظة وتستمر فيها لمدة يومين.