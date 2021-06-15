تفاصيل شخصية هنادي مهنى في "ليلة العيد"







تُشارك الفنانة هنادي مهنى حاليًا في فليم "ليلة العيد"، وتُجسد خلاله دور مطربة تقيم فى حارة شعبية، وتتعرض لظروف صعبة خلال عملها.



فيلم"ليلة العيد" بطولة يسرا، سيد رجب، سميحة أيوب، ريهام عبدالعفور، يسرا اللوزى، عبير صبري، محمد لطفي، نهى صالح، مايان السيد، عارفة عبد الرسول.





والفيلم يرصد معاناة وقهر المرأة عبر مراحل الطفولة والشباب، كما يرصد أيضاً سوء معاملة الرجال لزوجاتهم، وتدور أحداثه فى يوم واحد، ما بين يوم الوقفة وأول يوم العيد.