Advertisements

تفاصيل شخصية هنادي مهنى في "ليلة العيد"

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 09:19 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements



تُشارك الفنانة هنادي مهنى حاليًا في فليم "ليلة العيد"، وتُجسد خلاله دور مطربة تقيم فى حارة شعبية، وتتعرض لظروف صعبة خلال عملها.

فيلم"ليلة العيد" بطولة يسرا، سيد رجب، سميحة أيوب، ريهام عبدالعفور، يسرا اللوزى، عبير صبري، محمد لطفي، نهى صالح، مايان السيد، عارفة عبد الرسول.


والفيلم يرصد معاناة وقهر المرأة عبر مراحل الطفولة والشباب، كما يرصد أيضاً سوء معاملة الرجال لزوجاتهم، وتدور أحداثه فى يوم واحد، ما بين يوم الوقفة وأول يوم العيد.

أخبار تهمك

عاجل.. نجم الأهلي يوافق على الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. مصرع وإصابة 4 أشخص في حادث ببني سويف

منذ حوالي 8 ساعات

بـ100 مليون.. عرض خرافي لنجم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يفقد ثنائي الفريق أمام الترجي

منذ ساعتين و 32 دقيقة

صفقة تبادلية مثيرة تهدي الزمالك بديل "البلدوز"

منذ ساعة و نصف

نجم تشيلسي على رادار ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. متى تحدد الداخلية موعد إعدام صفوت حجازي ومحمد البلتاجي؟

منذ حوالي 9 ساعات

نجم برشلونة مطلوب في ليستر سيتي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا: 613 حالة جديدة

منذ حوالي 10 ساعات

الزمالك يعثر على بديل ساسي

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يستقر على فسخ عقد هذا اللاعب

منذ 33 دقيقة

صفقة تبادلية محتملة بين برشلونة ومانشستر سيتي

منذ حوالي 5 ساعات

خبير يكشف عن مقترح إثيوبي لـ سد النهضة: "عايزة تدخلنا متاهات لـ10 سنين"

منذ ساعة و 28 دقيقة

كهربا يحسم قرار رحيله عن الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

أحمد زيزو يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

لأول مرة شركة مصرية تصنع المواد الخام لدواء معالج لـ "فيروس سي"

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:10 ص

عاجل.. متى تحدد الداخلية موعد إعدام صفوت حجازي ومحمد البلتاجي؟

صفقة تبادلية محتملة بين برشلونة ومانشستر سيتي

05:31 ص

نجم تشيلسي على رادار ريال مدريد

05:58 ص

بـ100 مليون.. عرض خرافي لنجم الزمالك

04:31 ص

الأهلي يفقد ثنائي الفريق أمام الترجي

07:31 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة