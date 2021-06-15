تراجع كبير بأسعار الذهب اليوم الثلاثاء 15-6-2021 في مصر بدون مصنعية

حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 15 يونيو 2021.





أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 15-6-2021 في مصر بدون مصنعية





أسعار جرام الذهب عيار 24 قيراط تسجل 910 إلى 912 جنيه





أسعار جرام الذهب عيار 22 قيراط تسجل 834 إلى 836 جنيه





أسعار جرام الذهب عيار 21 قيراط تسجل 796 إلى 798 جنيه





أسعار جرام الذهب عيار 18 قيراط تسجل 682 إلى 684 جنيه





أسعار جرام الذهب عيار 14 قيراط تسجل 531 إلى 532 جنيه





أسعار جرام الذهب عيار 12 قيراط تسجل 455 إلى 456 جنيه





أسعار الاونصة تسجل 28,292 إلى 28,363 جنيه





أسعار الجنيه الذهب تسجل 6,368 إلى 6,384 جنيه





أسعار الكيلو تسجل 909,714 إلى 912,000 جنيه







