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تراجع كبير بأسعار الذهب اليوم الثلاثاء 15-6-2021 في مصر بدون مصنعية

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 09:14 ص
بوابة الفجر
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 15 يونيو 2021.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 15-6-2021 في مصر بدون مصنعية

أسعار جرام الذهب عيار 24 قيراط تسجل 910 إلى 912 جنيه

أسعار جرام الذهب عيار 22 قيراط تسجل 834 إلى 836 جنيه

أسعار جرام الذهب عيار 21 قيراط تسجل 796 إلى 798 جنيه

أسعار جرام الذهب عيار 18 قيراط تسجل 682 إلى 684 جنيه

أسعار جرام الذهب عيار 14 قيراط تسجل 531 إلى 532 جنيه

أسعار جرام الذهب عيار 12 قيراط تسجل 455 إلى 456 جنيه

أسعار الاونصة تسجل 28,292 إلى 28,363 جنيه

أسعار الجنيه الذهب تسجل 6,368 إلى 6,384 جنيه

أسعار الكيلو تسجل 909,714 إلى 912,000 جنيه


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