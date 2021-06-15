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الزمالك يستقر على فسخ عقد هذا اللاعب

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 09:31 ص
الزمالك
الزمالك
محمد الدمتناوي
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استقر مجلس إدارة نادي الزمالك، على فسخ التعاقد مع الدولي التونسي حمزة المثلوثي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بنهاية الموسم الحالي.

وهناك عدم اقتناع من جانب جهاز الكرة فى نادى الزمالك، بالمستوى الذى يقدمه المثلوثي، منذ الانتقال للقلعة البيضاء من صفوف الصفاقسي التونسي فى صفقة انتقال حر.

حيث كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن وجود بند يسمح للقلعة البيضاء بفسخ التعاقد مع حمزة المثلوثي بعد الموسم الأول له مع الفريق.

وتابع المصدر، أن البند يتيح للزمالك فسخ التعاقد ولكن بشرط حصول اللاعب على قيمة مستحقاته عن الموسم الأول كاملاً.

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