



حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 15 يونيو 2021 في البنوك العاملة في مصر.





أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 15-6-2021 في مصر





سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

15.58 جنيه للشراء و15.68 جنيه للبيع.





سعر الدولار في بنك مصر

15.58 جنيه للشراء و15.68 جنيه للبيع.





سعر الدولار في البنك الأهلي اليوناني

15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.





سعر الدولار في بنك قناة السويس

15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.





سعر الدولار في بنك مصر ايران للتنمية

15.60جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع.





سعر الدولار في المصرف المتحد

15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع.





سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع.





سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول

15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع.





سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي

15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع.





سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع.





سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع.





سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي

15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع.





سعر الدولار في بنك المشرق

15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع.





سعر الدولار في بنك الأهلي المتحد

15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع.





سعر الدولار في بنك البركة

15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع.





سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات

15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع.





سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع.





سعر الدولار في بنك الإسكان والتعمير

15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع.





سعر الدولار في بنك الإسكندرية

15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع.





سعر الدولار في بنك عودة

15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع.





سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع.





سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع.





سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.





سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي

15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.





سعر الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني

15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.





سعر الدولار في الأهلي الكويتي

15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.



