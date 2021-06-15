تعرف على موعد مباراة منتخب السويد المقبلة في يورو 2020

يستعد المنتخب السويدي لمواجهة منتخب سلوفاكيا، مساء يوم الجمعة الموافق الثامن عشر من يونيو الجاري.





ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية عند الساعة الثالثة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب أفيفا، ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعات يورو 2020.





ويدخل لاعبي المنتخب السويدي اللقاء بهدف الحصول على الثلاث نقاط، لاقتناص الصدارة من منتخب سلوفاكيا، خاصة بعد التعادل الأخير أمام منتخب إسبانيا، دون أهداف في اللقاء الذي جمعهما على ملعب ملعب ريازور في مدينة لاكورونيا الإسبانية.





وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب السويدي، في المجموعة الخامسة والتي تضم منتخبات سلوفاكيا واسبانيا وبولندا.





ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر شبكة قنوات beIN Sports, الناقل الحصري ليورو 2020 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



