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أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 15-6-2021 في الأسواق
الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 09:30 ص
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 15 يونيو 2021 في الاسواق المحلية في مصر.
أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 15-6-2021 في الأسواق
سعر الكيلو الكندوز اليوم الثلاثاء 15 يونيو بين 120-140 جنيها
أسعار اللحم المفروم اليوم الثلاثاء 15 يونيو تتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو
سعر كيلو كباب الحلة اليوم الثلاثاء 15 يونيو بين 130-145 جنيها
أسعار كيلو الاستيك والبفتيك اليوم الثلاثاء 15 يونيو 130-150 جنيها
أسعار كيلو عرق التربيانكو اليوم الثلاثاء 15 يونيو تتراوح بين 140-160 جنيها
أسعار الكبدة الكندوز اليوم الثلاثاء 15 يونيو بين 130-150 جنيها
أسعار الموزة الكندوز اليوم الثلاثاء 15 يونيو 130-150 جنيها للكيلو
سعر كيلو السجق البلدى اليوم الثلاثاء 15 يونيو بين 120-130 جنيها
أسعار الكلاوي والقلب اليوم الثلاثاء 15 يونيو 120-130 جنيها للكيلو
أسعار اللحوم الضأن اليوم الثلاثاء 15 يونيو بين 130-150 جنيها
سعر الكبدة الضأن اليوم الثلاثاء 15 يونيو 130-150 جنيها
سعر اللحوم الجملي اليوم الثلاثاء 15 يونيو بين 100-120 جنيها للكيلو
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