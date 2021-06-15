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البرازيل تسجل 39846 إصابة جديدة بكورونا

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 09:34 ص
بوابة الفجر
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، عن تسجيلها 39846 إصابة و827 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وأفادت الوزارة، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 39846، مقابل 37984، ليبلغ العدد الإجمالي مستوى حوالي 17.452 مليون حالة.

وذكرت الوزارة أنها رصدت 827 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 1129، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 488228 شخصا، بنسبة فتك عند مستوى 2.8%.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، وتواجه في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة لكلا المؤشرين.

وأكدت السلطات الصحية أن الإحصائية الرسمية قد تختلف بدرجة ملموسة عن الأعداد الحقيقية لأن الفحوص لم تشمل كل المصابين.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من تزايد معدلات انتشار فيروس كورونا في البرازيل "على نحو خطير"، وحثت جميع البرازيليين على الالتزام بالإجراءات الوقائية لوقف تفشيه.

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