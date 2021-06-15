أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 15 يونيو 2021 في الأسواق





حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 15 يونيو 2021 في الاسواق المحلية في مصر.





أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 15-6-2021





سعر طن حديد التسليح شركة عز يسجل 14600 جنيه.





سعر طن حديد التسليح شركة بشاي يسجل 14500 جنيه.





سعر طن حديد التسليح شركة العتال يسجل 14450 جنيهًا.





سعر طن حديد التسليح المراكبي يسجل 14300 جنيه.





سعر طن حديد التسليح شركة عطية يسجل 14300 جنيه.





سعر طن حديد التسليح شركة سرحان يسجل 14300جنيه.





سعر طن حديد التسليح شركة المراكبي يسجل 14300 جنيه.





سعر طن حديد التسليح شركة المصريين يسجل 14500 جنيه.





سعر طن حديد التسليح شركة العشرى يسجل 14300 جنيه.





سعر طن حديد التسليح شركة مصر استيل يسجل 14350 جنيهًا.



