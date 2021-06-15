"بايدن" يعتزم بحث الإفراج عن الأمريكي ويلان المسجون في روسيا

قال القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى روسيا، بارتل غورمان، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ينوي خلال قمة جنيف إثارة قضية الإفراج عن الأمريكي بول ويلان، المدان في روسيا بتهمة التجسس.





وكتب القائم بأعمال الولايات في موسكو، في صفحته على "تويتر": "اليوم هو اليوم 900 منذ دخول المواطن الأمريكي بول ويلان إلى السجن. الرئيس الأمريكي ينوي إثارة هذه المسألة المهمة في القمة الثنائية بين الولايات المتحدة وروسيا في جنيف مع الرئيس بوتين. لقد حان الوقت ليعود بول أخيرا إلى الولايات المتحدة".





وفي وقت سابق لم يستبعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن يبحث خلال اللقاء مع نظيره الأمريكي في جنيف إمكانية تبادل المساجين بين الدولتين.





وقال بوتين: في مقابلة مع قناة "إن بي سي" الأمريكية: "أعلم أن هناك مواطنين أمريكيين في السجن (بروسيا)، تمت إدانتهم. ولكن إذا قارنا ذلك بعدد المواطنين الروس الموجودين في السجون الأمريكية، فإن الأرقام لا تتطابق".





وستعقد القمة الروسية - الأمريكية غدا الأربعاء في جنيف، وسيكون هذا أول لقاء بين بوتين وبايدن منذ أن أصبح الأخير رئيسا للولايات المتحدة.



