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هكذا يظهر بيومى فؤاد في مسلسل "المماليك"

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 09:59 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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يُشارك الفنان بيومي فؤاد حالياً في مسلسل "المماليك"، ويُجسد خلاله دور رجل أعمال يعشق السيدات، وتتوالى الأحداث في إطار درامي مشوق، والمسلسل من تأليف هشام هلال، وإخراج حازم فودة، ومن المقرر إنطلاق تصويره خلال الأيام المقبلة.

مسلسل "المماليك" بطولة رانيا يوسف، بيومي فؤاد، دوللي شاهين، نانسي صلاح، سيدرا، رامي وحيد، عمر حسن يوسف، حنان سليمان، عفاف رشاد، وهو ينتمي لنوعية الأعمال الطويلة ذات الـ 60 حلقة، ومن المقرر أن يتم عرضه في الموسم الشتوي المقبل.

والجدير بالذكر أن بيومي فؤاد يُشارك حاليًا في مسلسل "عودة الأب الضال"، وهو من تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحي، إبراهيم ربيع، وإخراج أحمد عبد العال، وهو بطولة عبير صبري، إيمان سيد، خالد منصور، أميرة هاني، هاجر عفيفي، نور قدري.

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