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مواعيد مباريات بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" والقنوات الناقلة اليوم الثلاثاء 15-6-2021
الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 10:00 ص
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" والقنوات الناقلة اليوم الثلاثاء 15-6-2021.
مواعيد مباريات بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" والقنوات الناقلة اليوم الثلاثاء 15-6-2021
المجر X البرتغال – الساعة السادسة مساءً على قناة beIN Sports HD 1 Max
فرنسا X ألمانيا – الساعة التاسعة مساءً على قناة beIN Sports HD 1 Max
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