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مواعيد مباريات بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" والقنوات الناقلة اليوم الثلاثاء 15-6-2021





المجر X البرتغال – الساعة السادسة مساءً على قناة beIN Sports HD 1 Max





فرنسا X ألمانيا – الساعة التاسعة مساءً على قناة beIN Sports HD 1 Max



