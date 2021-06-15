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مواعيد مباريات بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" والقنوات الناقلة اليوم الثلاثاء 15-6-2021

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 10:00 ص
بوابة الفجر
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مواعيد مباريات بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" والقنوات الناقلة اليوم الثلاثاء 15-6-2021

المجر X البرتغال – الساعة السادسة مساءً على قناة beIN Sports HD 1 Max        

فرنسا X ألمانيا – الساعة التاسعة مساءً على قناة beIN Sports HD 1 Max

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